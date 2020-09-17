السودان : ضبط خلية إرهابية ومتفجرات كافية لنسف الخرطوم

وأضاف المدعى العام، أن كمية المتفجرات التى تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها، مشيرا إلى أنها تشبه تلك التى انفجرت فى مرفأ بيروت.

وأوضح المسؤول السودانى، أن الضبطية تمت بتعاون تام بين قوات الدعم السريع والشرطة والنيابة العامة بعد متابعات منذ 19 أغسطس وحتى 13 سبتمبر.

من جهته أفاد قائد الشرطة السودانية، خلال مؤتمر صحافى بأن المتفجرات تم العثور عليها فى شمال الخرطوم، وقد تم ضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير، تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أى تحركات مشبوهة.