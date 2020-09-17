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العراق يطالب أوروبا برفع اسمه من قائمة الدول الأكثر خطورة

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بسنت فاروق 2020-09-17 11:08 0 تبليغ

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وقالت الخارجية العراقية - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن حسين التقى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن فى الاتحاد الأوروبى بمقر المفوضية الأوروبية فى بروكسل"، مضيفة أن وزيرها ثمّن مواقف الاتحاد الأوروبى الداعمة للعراق فى المجالات التنموية المختلفة، وفى مجال المساعدات الإنسانية، مشيداً بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسى والاقتصادى للعراق، ولاسيّما مساعدته فى مجال مواجَهة جائحة والحدّ من انتشارها.

وأضافت أن الجانبين تطرقا إلى اجتماعات اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطية التى عقدت بين الجانبين، مؤكدين على أهمّية اتفاق الشراكة والتعاون المُبرَم بين العراق ودول الاتحاد الأوروبى، موضحا أنّه يُمثل الإطار الاستراتيجى للعلاقة بين الجانبين.

 

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