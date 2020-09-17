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الشيخ السديس يتابع الإجراءات الاحترازية المطبقة على سجاد المسجد النبوي

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وقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الإجراءات الاحترازية المطبقة على السجاد في المسجد النبوي.

واستمع معاليه إلى شرح مفصل للمراحل التي يمر بها السجاد بدءاً من غسيله وتعقيمه حتى وصوله إلى المسجد النبوي؛ ليتسنى لقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداء عباداتهم في أجواء صحية تراعى فيها أعلى المعايير الوقائية.

وأكد الرئيس العام خلال جولته للعاملين في المسجد النبوي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، واتباع الطرق الموصى بها خلال تقديمهم الخدمة لقاصدي المسجد النبوي، مشيراً إلى أن المملكة سخرت طاقاتها ومواردها ليحظوا بالخدمة المتميزة التي يستحقونها.

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