وزير الخارجية العراقى: داعش يحاول العودة فى سوريا وبعض مناطق إفريقيا

وأضاف وزير الخارجية العراقى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن تنظيم داعش يحاول العودة فى العراق وسوريا وبعض مناطق إفريقيا.
وكان وزير الخارجية العراقى، قد أكد أن الحكومة ماضية فى مساعيها للحوار مع دول الجوار فى إطار الحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنية العراقية.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الوزير بحث مع يان هيكر المستشار السياسى والأمنى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مبنى المستشارية الألمانيّة بالعاصمة برلين، التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والصحية فى العراق.
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