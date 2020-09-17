خبير دولي يصف ولي العهد السعودي: قائد استثنائي

وصف جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الدرعية، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه "إنسان استثنائي، وقائد إستثنائي لهذا البلد".

وقال إنزيريلو خلال مقابلة أجرتها معه قناة الإخبارية السعودية:"بالنسبة لشخص عمل في السياحة لأكثر من 50 عاما، لم أر في حياتي شخصا مسؤولا في مثل عمره (بن سلمان)، يعمل بجد ويهتم بشكل كبير بالتفاصيل".

وروى إنزيريلو انطباعاته من تجربة عمله مع ولي العهد السعودي بقوله: "يعلم عن الدرعية أكثر مما سأتعلمه طيلة حياتي، وعندما ألتقي معه وفريقنا، لا يمكنك تصديق كم هو منغمس في عمله، وبأسلوبه لا يوجه أوامر، وأنت تفعل كذا وهذا يفعل كذا، ما الذي يجعل الدرعية أعظم؟ كيف يمكننا جذب الناس إلى هنا لرؤية جمالها".

وواصل إنزيريلو مشيرا إلى أن محمد بن سلمان خلال تلك التجربة العملية "ليس فقط هو أذكى شخص في الغرفة، بل ستعجب أيضا بإبداعه وذوقه الرفيع، ولكن المثير للاهتمام بالنسبة لعمره، أن لديه انضباطا وحزما للحفاظ على الثقافة والتراث، هذا المكان (الدرعية) ليس مجمعا ترفيهيا، هذا المكان له قدسيته، وهو يركز على ذلك بصورة كبيرة".

ورأى هذا الخبير التنفيذي من تجربته، أن محمد بن سلمان، "عبقري ويتقبل المشورة، وشخص استثنائي".