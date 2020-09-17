مستوطنون يقتحمون موقع أثرى بمدينة نابلس الفلسطينية

قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن نحو 150 مستوطنا اقتحموا الموقع الأثرى فى البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى أغلق الموقع أمام المواطنين، مضيفا أن البلدة تشهد حركة نشطة وتصعيدا لاقتحامات المستوطنين، ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، بشكل شبه يومى.
وأكد أن ضباط الاحتلال، يهددون بتخريب وتجريف مشروع ساحة البيادر سياحى، وإزالة سارية العلم الفلسطينى فى المنطقة، والذى جرى تنفيذه تحت إشراف منظمة اليونيسكو.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قررت أمس الأربعاء، عدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن سلطات الاحتلال ستسمح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التى كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة، لمواجهة وباء كورونا.
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