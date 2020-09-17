أكثر من 200 إصابة بكورونا في سجن لبنان المركزي

أعلنت خلية الأزمة في نقابة الأطباء بلبنان، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا في سجن رومية المركزي.

واستمعت الخلية برئاسة نقيب الأطباء البروفسور، شرف أبو شرف، وحضور الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني، جورج كتانة، وعدد من الأطباء، إلى المسؤول الصحي في سجن رومية الذي أكد أن "إدارة السجن أخذت كل الاحتياطات اللازمة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، ولجنة الرعاية الصحية في السجون التي شكلتها نقابة الأطباء".

وكشف أن "هناك أكثر من 200 حالة مثبتة مصابة بالكورونا داخل السجن المركزي، لكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تعاون السجناء مع الإدارة الصحية في السجن، وعدم انصياعهم للتدابير الصحية الضرورية، معتبرا أن هذا أمر خطير، إذ لا يمكن تجاوز هذه المحنة والتغلب عليها إلا بالتعاون بين المريض والفريق الطبي المعالج وتطبيق الاجراءات الوقائية، وإلا ستتفشى العدوى وتطال الجميع".

من جهة أخرى، أثنت خلية الأزمة على تحرك وزيرة العدل اللبنانية، ماري- كلود نجم، لمناقشة مشروع العفو الخاص مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، ما سيساهم بالتخفيف من الاكتظاظ في السجون، وبالتالي تخفيف خطر انتقال عدوى كورونا.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في لبنان وصل إلى 26083 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 259.