شرطة دبي تقبض على زعيم عصابة ”كومبانيا بيلو” في عملية دولية

تمكنت شرطة دبي، من إلقاء القبض على دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة ”كومبانيا بيلو“، الضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو (1 مليار و523 مليون درهم).

وألقت شرطة دبي، القبض على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، بتهمة ”التواطؤ الإجرامي، وتزعم عصابة اتجار بالمواد المخدرة، على مستوى دولي“.

وبالتزامن، نفذت شرطة دبي، العملية المشتركة مع 10 دول بالتزامن، وحملت اسم عملية ”لوس بلانكوس“، وساهمت في الإطاحة بـ 20 مطلوبًا من زعماء العصابة، أول أمس الثلاثاء، في ساعة صفر واحدة، وذلك بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“ لضبط كافة زعماء العصابة، ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية.

ويًعد دينيس ماتوشي، أحد أخطر زعماء العصابة التي تعمل في 3 مجموعات مترابطة، لتهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، عبر الموانئ البحرية، فيما سعت العصابة التي لديها أكثر من زعيم لتضليل الجهات الأمنية وضمان استمرارية عملها، وتمت ملاحقتها ومتابعتها وجمع المعلومات عنها من قبل فريقي عمل من مكافحة المخدرات في شرطة مدينة فلورنسا الإيطالية، وإدارة فرق التدخل السريع منذ عام 2015.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله المري، أن إلقاء القبض على زعيم عصابة ”كومبانيا بيلو“ جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته، من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بناءً على المعلومات المتبادلة مع السلطات الإيطالية، وبعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه.

Advertisements

ومن جانبه، أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن عملية ”لوس بلانكوس“ نفذها ضباط شرطة دبي في ساعة صفر واحدة، تم الاتفاق عليها مع كافة الأجهزة الشرطية في 10 دول للإطاحة بـ 20 مطلوبًا من زعماء العصابة في ضربة واحدة، وذلك في كل من إيطاليا، وألبانيا، وألمانيا، وإسبانيا، وهنغاريا، اليونان، ورومانيا، وهولندا، والإمارات، وبريطانيا.

وأشار اللواء المنصوري، إلى أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الإيطالية والإنتربول الدولي بخصوص زعيم العصابة المتواجد في دبي، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تحركاته.

بدوره، كشف العقيد سعيد القمزي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أنه بالتعاون بين شرطة دبي والشرطة الإيطالية، تم تحديد مكان إقامة دينيس ماتوشي ومتابعة نشاطاته، وصولًا إلى ساعة الصفر لضبطه بعد صدور النشرة الحمراء.

وأوضح العقيد ”القمزي“ أن دينيس ماتوشي مطلوب للسلطات الإيطالية، لترؤسه عصابة إجرامية منظمة لترويج المخدرات، وتمكنه برفقة زعماء العصابة الآخرين من جلب وتهريب ونقل مئات الأطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية وبيعها للمتعاطين، مشيرًا إلى أن السلطات الإيطالية تابعت هذه العصابة التي كانت تعمل بشكل مشترك في 3 مجموعات، أطلقت عليها اسم (مينيا، وجيمي، وريتي) وكل مجموعة لها أكثر من زعيم، وتحمل شعارات ورموزًا خاصة بها.

ولفت إلى أن زعماء العصابة كانوا يستخدمون برامج حديثة في التواصل فيما بينهم، خلال نقل وتهريب المخدرات، ويديرون جريمتهم المُنظمة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا.