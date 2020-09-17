الارشيف / أخبار عربية

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات فريدمان بشأن استبدال دحلان بعباس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ألمح السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى رغبة الإدارة الأمريكية في وصول القيادي في حركة فتح، ورئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي فيها، محمد دحلان، إلى قيادة الشعب الفلسطيني.

وقال فريدمان ردًا على سؤال لصحيفة ”إسرائيل اليوم“ الإسرائيلية، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى استبدال دحلان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ليكون زعيما للفلسطينيين: ”نحن نفكر في ذلك“، لكنه استدرك بالقول: ”ليس لدينا مصلحة بالتدخل لترتيب القيادة الفلسطينية“.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن ”سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأمريكي للرئيس محمود عباس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل“.

Advertisements

وأضاف ردًا على فريدمان: أن ”الشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية التي أرستها منظمة التحرير الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية، وليس عبر التهديد والوعيد وسياسة الابتزاز التي يحاول السفير الأمريكي لدى إسرائيل من خلالها الضغط على قيادة شعبنا الفلسطيني“، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

بدوره، قال التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح الذي يرأسه دحلان: إن ”كلام فريدمان مرفوض ومدان وغير مقبول على محمد دحلان قبل أي فلسطيني آخر، مذكراً بمقولة دحلان بأن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يختار قيادته عبر صناديق الاقتراع“.

وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: إن ”أقوال فريدمان بمثابة إهانة للشعب الفلسطيني، وخارجة عن الأصول الدبلوماسية وتدخل في شؤون شعبنا الفلسطيني“.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات فريدمان بشأن استبدال دحلان بعباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا