عاجل .. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركى المالكى "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".
وأسقطت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، أمس الأربعاء، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى الانقلابية جنوب محافظة الحديدة، غرب البلاد.
وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة، أنه تم رصد طائرة استطلاع للميليشيات الحوثية حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية جنوب غربى مدينة الدريهمى وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.
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