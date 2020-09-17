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تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم بفعل صعود الدولار إثر تفاؤل للبنك المركزي الأمريكي لجهة التعافي الاقتصادي من تداعيات تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالميةتراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم بفعل صعود الدولار إثر تفاؤل للبنك المركزي الأمريكي لجهة التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا ووفقا لرويترز نزل الذهب في المعاملات الفورية 8ر0 بالمئة إلى 70ر1943 دولارا للأوقية وفي العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 50ر1950 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 5ر1 بالمئة إلى 82ر26 دولارا للأوقية والبلاتين 3ر2 بالمئة إلى 10ر946 دولارا و البلاديوم 3ر1 بالمئة إلى 49ر2367 دولارا للأوقية.

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