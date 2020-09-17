”التحالف العربي”: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية 

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات "تمكنت... مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط" في منطقة عسير جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.
وكثفت قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.
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