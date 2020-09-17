الرئيس اللبنانى يطلب من أديب الاستمرار فى اتصالات تشكيل الحكومة

طلب الرئيس اللبنانى ميشال عون من رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، الاستمرار فى الاتصالات التى يجريها لمعالجة ملف تشكيل الحكومة، مشددا على أن الظروف الراهنة التى يمر بها لبنان تستوجب عملا إنقاذيا سريعا.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، مساء اليوم، لرئيس الوزراء المكلف، حيث استعرضا نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، وسبل تذليل الصعوبات التى برزت فى الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هداف الإسراع فى إنجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن 16 يوما انقضت على العملية التكليف لـ "أديب" بمنصب رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة، وأن لبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة، مشددا على تمسكه بالمبادرة الفرنسية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية فى لبنان بكافة بنودها، والتى كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب فى تصريح صحفى مقتضب عقب اللقاء إنه استعرض مع رئيس الجمهورية الصعوبات التى تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أديب: "أعى تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت، وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقد اتفقت مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا".

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ويصر الثنائى الشيعى (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية فى الحكومة الجديدة التى كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائى للوزير الذى سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة فى تسمية ممثليهما فى الحكومة مع تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفى المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" فى الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين الخبراء المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالى، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" فى غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان.