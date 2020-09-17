المغرب يسجل معدلا قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا 

أعلن المغرب، اليوم الخميس، تسجيل 2488 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في إحصائية جديدة، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ارتفعت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2488، مقابل 1692 أمس الأربعاء، لتصل إلى مستوى 94504 حالات منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 17860 تعتبر ناشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 28 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 38 في إحصائية الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 1714، ليستقر معدل الفتك في 1.8%.

وذكرت أنها سجلت 1962 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 74930 بمعدل تعاف 79.3%.