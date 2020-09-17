رئيس الوزراء العراقى : نواجه تحديات أمنية كبيرة

قال رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى إن بلاده تواجه تحديات أمنية كبيرة تتمثل بإعادة هيبة الدولة، وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وملاحقة ما تبقى من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى.





وشدد الكاظمى -أثناء اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة العمليات المشتركة اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء العراقية- على قدرة القوات الأمنية على تجاوز التحديات، وبسط الأمن والاستقرار فى أنحاء البلاد. وأطلع رئيس الوزراء العراقى -خلال الاجتماع- على عرض قدّمه القادة الأمنيون، حول العمليات الأمنية، وتقييم الجهد الأمنى والاستخبارى فى عموم البلاد.

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