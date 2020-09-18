مساعد وزير الخارجية الأمريكى: القطريون طوروا علاقات جيدة مع الإسرائيليين

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الخليج العربى، تيموثى لندركينج، اليوم الخميس، "نتفهم موقف قطر، وسبق أن تفاهمت مع إسرائيل وقامت بذلك لعدة سنوات"، ، حسبما أفادت "سى إن إن" الأمريكية.





ورأى لندركينج أنه يمكن التوصل لاتفاق بين قطر وإسرائيل، قائلا "القطريين يساعدون كثيرا وطوروا علاقات جيدة مع الإسرائيليين ونعتقد أن هناك الكثير الذى يمكن أن نبنى عليه".

وأضاف "لقد رأيتم التعليقات الرسمية حيث ركزوا على الصعوبات والتحديات للتطبيع مع إسرائيل نظرا لأوضاع الفلسطينيين".

وتابع "نأمل أن يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات ويروا فرص العمل معنا من أجل السلام فى المنطقة".

ووقعت الإمارات، الثلاثاء الماضى، فى البيت الأبيض، اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبعيد مراسم التوقيع أكد وزير الخارجية الإماراتى أن تلك الاتفاقية "ستمكن بلاده من مساعدة الفلسطينيين أكثر" مضيفاً: "نريد جلب المزيد من الأمل إلى منطقتنا، لذا تمد الإمارات اليوم يد السلام".

هذا وشهدت حديقة البيت الأبيض بواشنطن، توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين أيضا.