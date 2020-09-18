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الأردن يعلن عن إصابة أول كلب بفيروس كورونا

0 نشر
أحمد عاشور 2020-09-18 07:35 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها تدرس كيفية التعامل مع أول إصابة بفيروس لكلب يعود لأحد المستثمرين الأجانب فى مدينة الحسن الصناعية شمالى البلاد، كان يعتزم صاحبه ترحيله بالطائرة إلى زوجته.

وقال مصدر فى وزارة الصحة لوكالة الأنباء الرسمية بترا إنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره فى المنزل بمدينة الرمثا شمالى البلاد، لكن النتيجة يتوقع أن تظهر الجمعة.

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بصدد عزل منزل صاحب الكلب عملا بالبروتوكول الطبى المعتمد مع هذه الحالات.

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