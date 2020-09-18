تونس تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس



سجلت تونس 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 8750 إصابة، فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 133.

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