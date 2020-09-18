دوت الخليج -

النفط يرتفع بعد توقعات حدوث عجز وعاصفة

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تقديرات تشير إلى أن سوق النفط تشهد عجزا، كما أن عاصفة جديدة بدأت تتشكل في خليج المكسيك. النفط يرتفع بعد توقعات حدوث عجز وعاصفةسجلت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تقديرات تشير إلى أن سوق النفط تشهد عجزا، كما أن عاصفة جديدة بدأت تتشكل في خليج المكسيك. وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفاع خام "برنت" العالمي بنسبة 0.85% إلى 43.67 دولار للبرميل.

بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.90% إلى 41.20 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات. وارتفع الخامان هذا الأسبوع بقوة بعد أن تسبب الإعصار "سالي" في خفض إنتاج النفط الأمريكي، كما أن منظمة "أوبك"، مدعومة بحلفائها، عرضت خطوات لمواجهة ضعف السوق.

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