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استشهاد فلسطينى بعد مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-18 15:53 0 تبليغ

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ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد نضال محمد أكرم جبارين، ٥٤ عاما، وقالت مصادر محلية إنه يعمل كطبيب أسنان.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى هاجمت المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة فى جنين، شمالى الضفة الغربية.

بينما لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أى تعقيب بشأن الحادث.

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