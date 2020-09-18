الرئيس اللبنانى : نقف على مفترق طرق بين الطموح والأزمات

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وأوضح عون، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن لبنان يحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولى ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطى الظروف الطارئة.
وقال عون: "علينا أولاً، العمل على الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحاً، وذلك من ضمن المبدأ الذى دعت اليه أجندة الأمم المتحدة والمتمثل بـ "عدم ترك أحد فى الخلف"، أى إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر عوزاً وفقراً وإلى الشرائح المهمشة والمتضررة".
وأضاف: "وعلينا ثانياً إصلاح ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لحقها الضرر ومنها دمرت بالكامل، ونتج عن ذلك نزوح 300 ألف مواطن، خصوصاً ونحن على أبواب فصل الشتاء".
وتابع: "وعلينا ثالثاً إعادة إعمار مرفأ بيروت، الشريان الحيوى للاقتصاد اللبنانى، ومعالجة الأضرار الجسيمة التى لحقت بكل القطاعات: الصحة، التعليم، الغذاء، البناء، السياحة".
وختم عون: "أشكر الدول الشقيقة والصديقة والمؤسّسات الدولية التى هبّت مشكورة لمؤازرة لبنان وتقديم المساعدات الفورية والإنسانية، وأشير إلى أن كل التحديات الضخمة التى نواجهها قد أثّرت على مسار تحديد الأولويات".
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