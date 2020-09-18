عاجل .. الجيش الليبى : لن نسمح لتركيا بالتدخل بملف النفط الليبى

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اليوم الجمعة، إن الجيش لن يسمح لتركيا بالتدخل فى ملف النفط الليبى، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحارب الإرهاب والفساد.





وأضاف المسمارى، فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، أن "ليبيا تعانى من مشكلة السيولة وتدنى مستوى الخدمات، وبعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبى"

وأشار المسمارى "فتحنا حوارا مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق بمشاركة أحمد معيتيق وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية".

وتابع المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى "دعمنا لمعيتيق فى تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين.. وبعض الميليشيات سيكون ردها قاسيا وستضغط على المصرف المركزى".

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وأعلن القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، فى وقت سابق اليوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع اتخاذ كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التى تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، مؤكدا حرص الجيش الليبى على أن يؤدى ذلك إلى تحسين المستوى المعيشى للمواطن الليبى.