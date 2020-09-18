السودان يعلن ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 121 وفاة

وأضاف الدفاع المدنى السودانى خلال مؤتمر حول تطورات مواجهة الفيضانات، إن استمرار هطول الأمطار ما زال يسبب أضرارا، مردفاً: "نواصل تأهبنا بسبب هطول الأمطار على عدد من الولايات".
وتابع: "نعمل على تطويق الكارثة بالوسائل المتاحة لدينا"، لافتاً إلى أن أضرار كبيرة لحقت بالأراضى الزراعية فى عدد من الولايات.
من جانبها، أشارت وزارة الرى السودانية، إلى انحسار منسوب الفيضانات فى الخرطوم وشندى فى غضون الأيام الأربعة القادمة.
وقال وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس: "نعمل على تخفيف تداعيات الفيضان على السكان"، مشيراً إلى أنه من المتوقع انحسار الفيضانات فى الخرطوم خلال الأيام المقبلة.
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