ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكرى

قال وزير الديوان الأميرى الكويتى، الشيخ علي جراح الصباح، أن الرئيس الأميركى، دونالد ترامب، منح وسام الاستحقاق العسكرى برتبة قائد أعلى، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى مراسم أقيمت بالمكتب البيضاوى فى البيت الأبيض، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف وزير الديوان الأميرى أن تكريم الرئيس الأميركى يأتى اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة، والدور الكبير الذى يقوده أمير الكويت فى المنطقة والعالم، وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وأعلن وزير الديوان الأميرى، أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، مثل أمير البلاد فى مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الأميركى. وأعلن البيت الأبيض أنه لطالما كان الأمير منذ عقود صديقا وشريكا لا يتزعزع للولايات المتحدة.

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