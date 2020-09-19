الجيش اللبنانى : اكتشاف 1320 كيلو من المفرقعات بميناء بيروت البحرى

أعلن الجيش اللبنانى عن اكتشاف 1320 كيلو جراما من من المفرقعات داخل ميناء بيروت البحرى، وذلك خلال أعمال المسح والتمشيط التى تجريها وحدات القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه جرى إزالتها وإتلافها بمعرفة المهندسين العسكريين.





وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى –فى بيان لها– أن المفرقعات التى اكتُشفت عُثر عليها داخل 120 صندوقا كرتونيا ومخزنة فى أحد العنابر داخل ميناء بيروت البحرى. وأضافت أنه جرى استدعاء عناصر المهندسين العسكريين والذين تولوا إزالة تلك المفرقعات ثم إتلافها والتخلص منها فى حقول تابعة للقوات المسلحة. وتعرض ميناء بيروت البحرى لانفجار مدمر فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة طالت 200 ألف وحدة سكنية على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

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