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السعودية تدعم الأمم المتحدة بـ100 مليون دولار لمواجهة كورونا

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عبير العدوى 2020-09-19 09:02 0 تبليغ

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أعلن مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمى، مساء أمس الجمعة، دعما من المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة بمبلغ 100 مليون دولار.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقاء افتراضى لمراسم تسليم افتراضية جمعت السفير السعودى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أعلن دعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التى تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها.

ومن جانبه، أكد السفير المعلمى أن هذا الدعم يأتى ضمن جهود المملكة الدولية لدعم الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، وإدراكًا منها لأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعى والدولى لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.

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