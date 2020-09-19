بسبب روسيا.. الجيش الأمريكى يعزز قواته فى شمال سوريا

وفى بيان له، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيل أوربان إن القيادة "نشرت رادار سنتينال، وكثفت الطلعات الجوية للمقاتلات الأمريكية فوق قواتنا، ونشرت عربات برادلى القتالية لتعزيز القوات الأمريكية" فى المنطقة التى يسيطر عليها الجيش الأمريكى مع حلفائه الأكراد".

ودون التطرق إلى ذكر روسيا، قال أوربان إن هذه التعزيزات تهدف إلى "المساعدة فى ضمان سلامة وأمن قوات التحالف"، وأن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى التصادم مع أى دولة أخرى فى سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف فى حال تطلب الأمر ذلك".

فيما أشار مسؤول أمريكى إلى أن عدد العربات المدرعة التى تم إرسالها كتعزيزات لم يتجاوز 6 عربات، يرافقها أقل من 100 جندى، معتبرًا أن تلك الخطوة "إشارة واضحة إلى روسيا للالتزام بالعمليات المشتركة، لمنع مخاطر التصادم، وأيضا لروسيا وفرقاء آخرين لتجنب الاستفزازات غير الآمنة وغير المهنية فى شمالى شرق سوريا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمر بسحب مدرعات برادلى من سوريا في أكتوبر الماضى، في إطار محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يعود ويوافق على ترك المئات من الجنود الأمريكيين لحماية آبار النفط.