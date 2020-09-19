الحرس الثوري الإيراني يتوعد ترامب بـ”انتقام لارجعة فيه”

حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا، إن "وعدنا بالانتقام للشهيد الجنرال قاسم سليماني مؤكد وجاد وحقيقي، ولا رجعة فيه".

وقال اللواء حسين سلامي، خلال المراسم الصباحية المشتركة لهيئة القيادة العامة للحرس، "سيد ترامب، لا تشك في انتقامنا لأنه مؤكد وجاد تماما"، مضيفاً، "سننتقم بشجاعة وإنصاف. لهذا لم نستهدف جنودكم في عين الأسد"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتابع: "نحن نستهدف من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في استشهاد القائد العظيم الجنرال الحاج قاسم سليماني"، مخاطبا المسؤولين الأمريكيين بالقول: "هل تعتقدون أننا نستهدف إمرأة سفيرة في جنوب إفريقيا مقابل دماء شقيقنا الشهيد؟".

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وأوضح اللواء سلامي، أنه "على الأمريكيين أن يعلموا أننا سنضرب أي شخص متورط في الاغتيال الجبان للجنرال سليماني، وهذه رسالة جادة"، مؤكدا أن "إيران سترد بقوة في حال استهداف أي ايراني، قائلا، إن هذه التهديدات جادة فنحن لا نخوض حربا كلامية بل نترك كل شيء للميدان.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، "تهددنا بهجوم أقوى ألف مرة بينما أنت تعاني بشدة من مشاكل داخلية، ولكن عندما ضربنا عين الأسد لم يكن توقعنا أنك لن ترد، بل كان افتراضنا بأنك سترد، وفي نفس اللحظة كانت لدينا مئات الصواريخ جاهزة للإطلاق. ففي حال قيامك بالرد ، كنا سندمر أهدافنا التي حددناها".

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.