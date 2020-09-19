السودان .. ارتفاع حصيلة الفيضانات والسيول إلى 121 شخصا

وقال المتحدث باسم المجلس القومى للدفاع المدنى السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم فى مؤتمر صحفى إن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضى الزراعية فى عدد من الولايات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدنى تعمل على حصر تداعيات الكارثة بالوسائل المتاحة لديه.
من جانبها، أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان أن كل ولايات البلاد أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن الخرطوم اكثر الولايات تضررا.
وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، لينا الشيخ، إن عدد المتضررين ارتفع الآن إلى أكثر من 770 ألف شخص فى عموم ولايات السودان المختلفة.
وضربت سيول وفيضانات شديدة السودان منذ أيام، وتسببت فى وفاة 121 شخصا فضلا عن تشريد الآلاف ودمار آلاف المنازل.
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