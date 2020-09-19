ايران تتهم الدول الأوروبية بالتواطؤ مع واشنطن في العقوبات

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم السبت، أنه لا توجد علاقات مالية أو تجارية لإيران مع أوروبا، لأنها تماهت مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال ولايتي إن تفعيل "آلية الزناد" استعراض مسرحي دعائي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضجيج لحصد الرأي العام داخل أمريكا.

وشدد ولايتي في حديث لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، على أنه لا يمكن لإيران تطبيق الاتفاق النووي من جانب واحد، فيما لا ينفذ الجانب الآخر التزاماته، مشيرا إلى أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي، وادعاؤها بتفعيل آلية الزناد باطل لا أساس له.

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ولفت إلى أن أطراف الاتفاق النووي الآخرين أطلقوا الوعود فقط وشاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في العقوبات الأمريكية، ولم يلتزم أي منهم بالاتفاق، متهما الدول الأوروبية بأنها "شريكة في العقوبات الأمريكية على طهران".

وأكد مستشار خامنئي أنه لا اعتبار للاتفاق النووي اليوم لأنه ينفذ من جانب واحد فقط.

من جهة أخرى، قال ولايتي إن إيران لا تعول على انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يكن أفضل من الرئيس الحالي دونالد ترامب.