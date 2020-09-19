تحطم طائرة شحن كينية بمطار آدم عدي الدولي في مقديشيو بالصومال

أكدت سلطات الطيران المدني في الصومال اليوم السبت تحطم طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية "سيلفرستون آير" في مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة "مقديشيو".
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