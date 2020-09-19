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وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

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تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن العويس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس / كوفيد 19، ضمن خطة الوزارة لتقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وقال العويس: ”إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم“، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد العويس أن اللقاح يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة.

وأوضح الوزير أن اللقاح آمن وفعال، وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والحفاظ على الأرواح.

وأجازت الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19؛ لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من خط الدفاع الأول.

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