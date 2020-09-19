الجيش اللبنانى : العثور على 1300 طن مفرقعات فى مرفأ بيروت

وفى بيان عبر موقعه الإلكترونى، قال الجيش اللبنانى: "فى إطار أعمال الكشف والمسح التى تقوم بها وحدات الجيش فى مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوجرامًا من المفرقعات فى 120 علبة كرتونية ومخزنة فى أحد العنابر".
وتابع البيان: "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم إتلافها والتخلص منها".
وكان الجيش اللبنانى أعلن يوم 3 سبتمبر الجارى، إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.
وشهد المرفأ انفجارًا مدمرًا يوم 4 أغسطس الماضى، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصًا، وإصابة الآلاف وتدمير البنية التحتية للعاصمة اللبنانية.
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