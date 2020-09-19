الجيش اللبنانى : العثور على 1300 طن مفرقعات فى مرفأ بيروت

أعلن الجيش الألمانى، اليوم السبت، العثور على 1300 طن من المفرقعات أثناء عملية بحث فى مرفأ بيروت الذى شهد انفجارًا مدمرًا الشهر الماضى، بعد انفجار نتج عن التخزين السيئ لكمية هائلة من نترات الأمونيوم المتفجرة.





وفى بيان عبر موقعه الإلكترونى، قال الجيش اللبنانى: "فى إطار أعمال الكشف والمسح التى تقوم بها وحدات الجيش فى مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوجرامًا من المفرقعات فى 120 علبة كرتونية ومخزنة فى أحد العنابر".

وتابع البيان: "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم إتلافها والتخلص منها".

وكان الجيش اللبنانى أعلن يوم 3 سبتمبر الجارى، إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.

وشهد المرفأ انفجارًا مدمرًا يوم 4 أغسطس الماضى، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصًا، وإصابة الآلاف وتدمير البنية التحتية للعاصمة اللبنانية.