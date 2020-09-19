تونس تتخطى عتبة الـ 500 إصابة كورونا للمرة الأولى

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فإنه لأول مرة يتخطى عدد الاصابات بفيروس كورونا عتبة الـ 500 إصابة فى يوم واحد، تزامنًا مع تسارع تفشى الفيروس فى أغلب أنحاء البلاد.

وبحسب آخر تحديث للتحاليل تم إجراؤه فى 16 سبتمبر الجارى، ليصبح اجمالى عدد المصابين منذ بداية تفشى الوباء فى مارس الماضى 9110، بالإضافة إلى 138 حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة التونسية، يرقد فى مستشفيات البلاد 152 مصابًا بالفيروس، مقابل 54 حالة فى غرف العناية المركزة، و18 مريضًا يخضع لجهاز التنفس الصناعى.