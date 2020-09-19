محمد بن زايد وماكرون يبحثان جهود السلام فى المنطقة

وبحث ولى عهد أبوظبى والرئيس الفرنسى خلال اتصال هاتفى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة.
كما ناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى منطقة الشرق الأوسط، وجهود البلدين فى دعم السلام والاستقرار فى المنطقة.
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