محمد بن زايد وماكرون يبحثان جهود السلام فى المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون العلاقات المشتركة وجهود البلدين فى دعم والسلام فى المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".





وبحث ولى عهد أبوظبى والرئيس الفرنسى خلال اتصال هاتفى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما ناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى منطقة الشرق الأوسط، وجهود البلدين فى دعم السلام والاستقرار فى المنطقة.

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