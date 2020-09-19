البحرين : وفاتان و690 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تسجيل وفاتين و690 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 221 وفاة و 63879 إصابة.





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