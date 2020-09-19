حالة وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليصبح العدد الإجمالى 581 وفاة و99049 إصابة.
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