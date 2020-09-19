المغرب.. حصيلة الإصابات بكورونا تناهز 100 ألف حالة 

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، في نشرة يومية لمتابعة الوضع الوبائي الخاص بانتشار مرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا المستجد)، إلى تسجيل 2318 حالة شفاء من المرض و40 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.
كما ذكرت الوزارة أن الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بـ "كوفيد-19" بلغت 99816، بينها 79008 حالات تعاف و1795 وفاة.
وأشار البيان أيضا أن معدل الفتك لجائحة كورونا في المملكة هو 1,8%، فيما يبلغ معدل التعافي 79,2%.
وأفاد البيان بأن هناك 19013 حالة نشطة للمرض، أما الحالات الخطيرة أو الحرجة فعددها 274، منها 39 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لهذا المؤشر منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
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