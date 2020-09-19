عاجل .. المسمارى : الميليشيات والسراج يقفون ضد استئناف تصدير النفط

قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، مساء اليوم السبت، إن الميليشيات الإرهابية ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج هم من يرفضون الاتفاق النفطى، مشيرا إلى أن خطوة اتفاق النفط تعد أولى الخطوات التى تمهد إلى طريق حل كامل للأزمة الليبية.





وأشار المسمارى فى تصريحات لـ "سكاى نيوز" إلى أن الميليشيات، التى تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض ذلك تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التى حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزى ومؤسسات الدولة فى طرابلس. وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، أن إعادة التصدير التى تطالب به الميليشيات هو لصالح بنك ليبيا المركزى من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطى يهدف إلى دعم المواطن الليبى.

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