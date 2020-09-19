عاجل .. الجيش الليبى : فتحنا حوارا مع أحمد معيتيق لحل الأزمة الاقتصادية

قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، إنه تم فتح حوار مع أحمد معيتيق الذى يمثل مصراتة من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير.





ولفت المسمارى، فى تصريحات لـ "سكاى نيوز"، مساء اليوم السبت، إلى أن مصراتة أمام أزمة حقيقية، بعد أن قامت الميليشيات الموالية لتركيا وقطر وصادق الغريانى بمنع أحمد معيتيق من عقد مؤتمره الصحفى فى سرت، وداهمت منزله ومكان المؤتمر لمنع تصدير النفط. وأوضح أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزى حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة. وأشار المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن الاتفاقات التى جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التى تستفيد من خلالها فى السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التى تقف خلفهم.

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