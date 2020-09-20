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إيقاف 85 مهاجرا وإنقاذ 13 آخرين بالجزائر

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محمد بدر 2020-09-20 00:25 0 تبليغ

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وأفاد الأمن الجزائرى بمحافظة مستغانم اليوم، أن وحداتها أحبطت خلال الساعات الماضية عدة محاولات لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضى الأوروبية، لافتة الانتباه إلى حجز 7 قوارب مجهزة بمحركات كانت معدّة للإبحار، ومبالغ مالية كانت بحوزة المهاجرين.

من جهة أخرى أنقذت وحدات من حرس الحدود البحرى الجزائرى 13 مهاجرًا غير شرعى كانوا على متن قارب تائهين وسط البحر منذ ثلاثة أيام على بعد 75 كيلومتر شرق مستغانم، فى محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

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