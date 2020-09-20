ترامب يعتمد أول سفير للسودان فى واشنطن منذ 23 عاما 

وقدم ساتى، الخميس، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الأمريكى دونالد ترمب.
وعبر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن سعادته وامتنانه لتعيين السفير نور الدين ساتى سفيرا للسودان لدى بلاده، وتطلع لبداية مزدهرة فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، أعرب ساتى عن تفاؤله بالفترة القادمة، وسعيه لتعزيز التعاون بين السودان وأمريكا فى كافة المجالات لا سيما الجانب الاقتصادى وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وفى سياق متصل، أقام السفير نور الدين ساتى حفل استقبال على شرف المناسبة حضره أعضاء السفارة بواشنطن، ولفيف من السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلاله وداع الملحق العسكرى السابق، واستقبال الملحق العسكرى الجديد، وتمنى ساتى له التوفيق والسداد فى مهامه.
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