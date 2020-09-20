العراق : منع سفر الفريق الشمرى لتورطه فى قتل متظاهرى الناصرية

أصدر رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمى، أمرًا أمس السبت، بمنع الفريق جميل الشمرى من السفر، لتورطه فى قضايا قتل المتظاهرين فى الناصرية.





وحسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمرى لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين فى الناصرية". وأضاف ملا طلال فى تغريدة، أن القرار جاء على خلفية منح الفريق جميل الشمرى إجازة وهمية للعلاج خارج العراق.

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