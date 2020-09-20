ارتفاع إصابات كورونا فى سوريا إلى 26 ألف حالة

وفى وقت سابق، كشفت مؤسسة الطيران المدنى السورى عن إلغاء الحجر الصحى للسوريين العائدين من الخارج والوافدين إليها، وذلك مع إعادة تشغيل مطار دمشق الدولى، مؤكدة أنه ستتم مراعاة أسس التباعد الاجتماعى.
وأفاد مدير المؤسسة السورية باسم منصور ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنه "تم إلغاء الحجر الصحى ضمن الأراضى السورية حين عودة السوريين، وإلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة للكشف عن كورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التى جاء منها".
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