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ارتفاع إصابات كورونا فى سوريا إلى 26 ألف حالة

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بسنت فاروق 2020-09-20 11:00 0 تبليغ

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ارتفاع إجمالى إصابات فيروس فى سوريا إلى 26,000 حالة، بينما سجلت الوفيات 1330 حالة.

وفى وقت سابق، كشفت مؤسسة الطيران المدنى السورى عن إلغاء الحجر الصحى للسوريين العائدين من الخارج والوافدين إليها، وذلك مع إعادة تشغيل مطار دمشق الدولى، مؤكدة أنه ستتم مراعاة أسس التباعد الاجتماعى.

وأفاد مدير المؤسسة السورية باسم منصور ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنه "تم إلغاء الحجر الصحى ضمن الأراضى السورية حين عودة السوريين، وإلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة للكشف عن كورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التى جاء منها".

 

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