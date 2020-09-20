العراق والكويت وإيران تبحث إنتاج النفط فى الحقول الحدودية المشتركة

أكد مسؤول بقطاع النفط العراقى، اليوم الأحد، أن أطراف التفاوض حول الحقول النفطية الحدودية المشتركة فى العراق والكويت وإيران اقتربت من بدء عمليات الإنتاج، لافتًا إلى أنها لازالت بانتظار نتائج دراسة الاستشارى الأجنبى بشأن خطة إنتاج النفط الخام فى الحقول المشتركة.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، إن "أطراف التفاوض فى كل من العراق والكويت وإيران بشأن الحقول النفطية الحدودية المشتركة تنتظر نتائج الدراسة التى يقدمها الاستشارى الأجنبى الذى تم انتدابه من قبل جميع الأطراف حول خطة الإنتاج للدول الثلاثة فى الحقول المشتركة". وأضاف عبد الكريم فى تصريح صحفى، أن مستويات إنتاج النفط الخام فى حقول شركة نفط البصرة تبلغ حاليًا نحو 3 ملايين و300 ألف برميل يوميًا مع الالتزام بمحددات اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها بتخفيض إنتاج النفط الخام دون التجاوز على الحصص المقررة. وأوضح عبد الكريم، أن "شركة نفط البصرة ماضية بخطة لزيادة معدلات إنتاج النفط الخام من خلال التعاقد مع شركة الحفر العراقية لحفر 43 بئراً نفطية فى حقل مجنون فى البصرة".

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