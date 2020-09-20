العراق : اعتقال قناص الجنوب فى تنظيم داعش

ووفقًا لبيان صحفى نشره موقع "السومرية نيوز" العراقى، اليوم الأحد، قالت وكالة الاستخبارات العراقية إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد نفذت بالتنسيق مع قوة من أسايش السليمانية عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب، لانتمائه لعصابات داعش".

وأوضحت الوكالة أن الإرهابى عمل بولاية الجنوب قاطع الفاروق الداعشية، واستخدم كنى متعددة، بينها قناص الجنوب لعصابات داعش فى منطقة البحيرات والجرف، وقد تبين أن لديه إصدار مرئى بث بصوته من خلال وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابى.

وتابع بيان الوكالة أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بالاشتراك فى عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وأيضًا لديه ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية فيما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان، حيث أودع التوقيف، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية".