مدير الطيران السودانى: أوقفنا عمليات فساد بملايين الدولارات

ووفقًا لما نقله موقع "الراكوبة نيوز" الإخبارى السودانى، اليوم، قال عدلان إنه تم إيقاف فساد بقيمة 45 مليون يورو، مشيرًا إلى وجود فساد فى شراء الخدمات بقيمة 6.5 مليارات جنيه، إضافة إلى عمليات فساد أخرى تم رفعها للسلطات السودانية.
واعتبر عدلان أن بند شراء الخدمة فى سلطة الطيران المدنى هو بمثابة "فساد يمشى على قدمين"، معلنًا عن دعم الطيران المدنى للخزينة العامة للدولة بمبالغ تصل إلى 64 مليون دولار.
وأشار مدير عام الطيران المدنى السودانى إلى تخلف فى البنى التحتية للطيران بالسودان، لافتاً إلى أن 86% من المعدات الملاحية عفا عليها الزمن، واصفًا بنية المطارات بالمأساوية.
كما أوضح عدلان أن 44% من العاملين بالطيران المدنى أعمارهم تتراوح ما بين 50 إلى 54 عامًا، مشددًا على أهمية أن يتمتع الطيران المدنى بالاستقلالية الكاملة.
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