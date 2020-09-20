إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية فى بغداد

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، إنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الإرهابية فى إحدى أحياء العاصمة، شرع عناصر الجهاز الأمنى فى دائرة بغداد بنصب الكمائن التى أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة ما يسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف البيان، أن المعتقل كان يمهد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين، مشيرا إلى أنه اعترف لدى تدوين أقواله بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية فى محافظة كركوك خلال عمليات التحرير.
وتابعت أن "عملية القبض تمت وفق أوامر قضائية وجرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
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