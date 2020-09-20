أمين عام مجلس التعاون الخليجي يلتقي وزير خارجية قطر بالدوحة

وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاج الحجرف، اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استقبل الحجرف، وتبادلا وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.

وكان ناشطون قالوا عبر مواقع التواصل، إن الحجرف وصل صباح اليوم إلى مطار الدوحة على متن طائرة خاصة مباشرة من الرياض، وذلك رغم توقف الطيران المباشر بين البلدين إثر الأزمة الخليجية.

يأتي ذلك، عقب دعوة الولايات المتحدة الامريكية إلى وحدة مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار المحادثات الاستراتيجية مع قطر.