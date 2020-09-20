جيش الجزائر : مقتل إرهابى فى جيجل وضبط كلاشينكوف وذخيرة

ووفقا للبيان الذى أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، فإن العملية تمت إثر تمشيط لمنطقة "واد جنجن" ببلدة "تاكسانة" التابعة لولاية جيجل الساحلية، والمعروفة بكثرة مرتفعاتها الجبلية.

وأشار البيان إلى أن القوات الجزائرية ضبطت مسدسًا رشاشًا من نوع "كلاشنيكوف" ومخزنى ذخيرة مملوئين إلى جانب أغراض أخرى، لدى الإرهابى الذى تم ضبطه.